Estrelas de Hollywood assumem-se colecionadores de arte reconhecidos

Atores e músicos investem em originais de artistas plásticos de nomeada, muitas vezes anonimamente e em leilões concorridos.

Muitos atores de Hollywood colecionam arte com espírito crítico, tornando-os reconhecidos no meio. A coleção de Leonardo DiCaprio reúne ou já incluiu originais de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Takashi Murakami ou Óscar Murillo, artista colombiano que viu a sua obra valorizada após ser comparado a Basquiat. Muitas vezes, o ator visita galerias sob disfarce, e é comum participar em leilões.

Peças de Andy Warhol e do fotógrafo Thomas Ruff são a aposta da atriz Mary-Kate Olsen, enquanto Sofia Coppola prefere a artista conceptual britânica Tracey Emin. Avaliada em mais de 130 milhões de euros, a coleção de Jack Nicholson inclui o figurativista colombiano Fernando Botero, também apreciado por Silvestre Stallone.

Em 2020, de forma anónima, Barbra Streisand comprou "Mulher camponesa com criança ao colo" de Vincent Van Gogh num leilão da Christie"s por 4,47 milhões de dólares (4,10 milhões de euros). Acabou por o revelar depois em entrevista a "The New York Times". A cantora e atriz californiana, de 79 anos, coleciona arte e design desde 1964, tendo-se estreado com um Matisse. Eclética, junta no seu espólio arte folclórica americana e Arte Nova.

Também diversificado é o gosto de Brad Pitt, cujo divórcio de Angelina Jolie acabou por dividir o património artístico. Uma escultura de Banksy, adquirida pelo ex-casal, pode ser apreciada no Museu Moco de Barcelona, mas o ator tem criações de Marcel Dzama a Neo Rauch. Beyoncé y Jay-Z são igualmente investidores de arte, reunindo obras de Ruscha, Warhol e Basquiat, assim como de George Condo e Damien Hirst.

A posse de tais coleções acrescenta estatuto e faz com que todos sejam reconhecidos no circuito e desejados pelos mais afamados marchands. Isto quando se sabe que o mercado mundial da arte cresceu 29% o ano passado, superando o valor anterior à pandemia. O relatório divulgado no final de março pela Art Basel indica que as vendas entre revendedores e leiloeiras atingiram 59 mil milhões de euros.