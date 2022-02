Estrelas do futebol feminino somam pontos nas redes sociais

Sara Oliveira Hoje às 11:20 Facebook

Jéssica Silva está perto dos 500 mil seguidores, enquanto Carolina Mendes assume-se blogger de viagens no Instagram.

Quando se ouve falar em seleção nacional, imediatamente nos vem à cabeça nomes como Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Pepe. Mas essa é apenas uma parte da história de quem joga à bola com as quinas ao peito. Nos últimos dias, dentro do campo, a seleção feminina de futebol deu que falar pela participação na Algarve Cup, enquanto as craques continuam a marcar pontos nas redes sociais.

Entre as futebolistas portuguesas, Jéssica Silva tem o título da "rainha do Instagram". A jogadora do Benfica reúne 492 mil seguidores e a sua influência é reconhecida pelas colegas, com quem partilha algumas das fotografias exibidas no perfil. Uma campanha publicitária que fez ao lado de CR7 deu um empurrão para o sucesso, mas a avançada acabou por se afirmar muito à conta da sua rotina como atleta, ao mesmo tempo que dá retorno aos patrocinadores.

A avançada Carolina Mendes tem mais de 16 500 seguidores na página profissional onde, além de jogadora de Portugal e do Sporting de Braga e fisioterapeuta, se identifica como blogger de viagens. Remete para o perfil "As Viagens da Carol" da sua autoria, em que mostra os destinos que visita e a faceta de turista.

Ana Borges é a capitã da seleção e no Instagram conta com 31,9 mil fãs. Às imagens equipada e com a bola nos pés, a sportinguista junta fotografias em momentos descontraídos, acompanhadas por frases em inglês que refletem o estado de alma, longe das quatro linhas. Dividida entre os compromissos da seleção e a vida em Espanha, onde representa o Levante, Tatiana Pinto é seguida por quase 39 mil contas. Natural de Oliveira do Bairro, deixa ver os reencontros com a família ou as férias em destinos quentes.

Fora da baliza, a guarda-redes Patrícia Morais tem a praia e o mar como outra paixão, algo que é possível testemunhar através dos registos publicados no Instagram, onde acolhe 22,4 mil seguidores e muitos elogios. Nascida em França, onde joga, mas filha de portugueses, Melissa Gomes é acompanhada por mais de 16 mil, mesmo que só se manifeste com parcimónia.

O futebol é o que as une e também o que inspira a maior parte das publicações, numa altura em que o foco aponta para as próximas eliminatórias de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo, que se realizará entre 19 de julho e 20 de agosto de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.