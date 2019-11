"Eu e o João Félix estamos bem", diz namorada do futebolista do Atlético de Madrid

Sara Oliveira Hoje às 13:21 Facebook

Aos 17 anos, Margarida Corceiro deve ser a jovem mais famosa de Portugal e até em Espanha é falada. Tudo devido ao namoro com o jogador do Atlético Madrid João Félix.

Assumido o romance com o futebolista, a jovem tem sido alvo de muito assédio e, por isso, preferiu não alimentar o assunto. "Estamos bem", disse apenas quando a conversa com o JN virou para aí.

"Continuar a ser feliz" é o que Margarida quer no futuro. Foi enquanto atriz que primeiro se deu a conhecer ao país e pretende singrar na representação, depois de se estreado na novela "Prisioneira", ainda em exibição na TVI. Mas, de momento, está "focada em acabar os estudos. O próximo passo será, sem dúvida, a formação em representação e, se tudo correr bem, estarei de volta como atriz", partilhou.

Depois das férias no México e de ter passado uns dias em Madrid com João Félix, já voltou a ter uma vida normal em Santarém, sem gravações. "Na verdade, nunca abandonei as aulas. Tive de aprender a conciliar trabalho/escola, mas continuei sempre focada em terminar os estudos", esclareceu, acrescentando que a família e os amigos são os "pilares" da estabilidade.

Ser reconhecida na rua não incomoda Margarida, até porque tem "a sorte" de se "cruzar sempre com pessoas muito simpáticas e que elogiam muito o trabalho". "Não há melhor reconhecimento do que esse", concluiu a jovem de quem todos falam.

começou como modelo

Antes da oportunidade na ficção, Margarida Corceiro já trabalhava como modelo. "Costumo dizer que tive muita sorte. Estava na minha agência, Central Models, e chamaram-me para um casting de representação. Acabei por ir, mais até para me habituar a ir a castings e, surpreendentemente, fui a escolhida. Foi supe rinesperado, saí sem qualquer expectativa e, quando recebi a confirmação de que tinha ficado, fiquei muito feliz", recordou.

Carolina foi o primeiro papel e "foi desafiante". "Já estava à vontade em set pelos trabalhos de modelo que já tinha feito, mas isso não me bastava. Portanto, fui pedindo conselhos aos meus colegas, fui observando muito e tentei sempre dar o meu melhor para construir a personagem. Dediquei-me o máximo que pude e acabei por me apaixonar por esta área maravilhosa que é a representação", assumiu ".