Eugenia Dubinova: Modelo firme em defender a Ucrânia

Depois de desfilar em Nova Iorque, jovem voltou ao país natal. Em Kiev, relata o clima de guerra, enquanto muitas profissionais permanecem longe à conta das semanas de moda que ainda decorrem.

São milhões os que já abandonaram a Ucrânia para fugir da guerra após a invasão russa, mas há quem se mantenha no país onde nasceu e cresceu, sem vontade de ser refugiado, como é o caso da modelo Eugenia Dubinova.

A jovem tinha regressado a Kiev, de onde é natural, após desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque, quando o conflito rebentou, e nunca mais saiu. Há uma semana, Eugenia fez-se ouvir através da revista "Vogue", partilhando o que tem vivido desde 24 de fevereiro, a maior parte do tempo recolhida num abrigo antiaéreo. O namorado, Eugene Slavnyi, é jornalista e ofereceu-se como voluntário para defender a capital. "No abrigo, acordamos, lemos as notícias e voltamos a dormir", relata a modelo à publicação. Dubinova quer que "as pessoas saibam o que está a acontecer na Ucrânia" e gostava de "ver mais meios de comunicação e designers de moda mais ativos", garantindo que ficará em Kiev até ao fim. "Este é o meu país e não quero perdê-lo, mesmo que sejam tempos muito difíceis. É minha responsabilidade defender o meu país", afirma, garantindo que os ucranianos têm "o poder de vencer". Mesmo que nunca tivesse imaginado celebrar o Dia Internacional da Mulher "a experimentar a masculinidade tóxica de Putin", como partilhou anteontem.

Doação de cachês

Kristy Ponomar é outra modelo nascida na Ucrânia, aonde tinha planeado regressar anteontem, depois de participar nas semanas da moda de Milão e Paris. O mês passado despediu-se da família, do namorado e do cão Ciao, em Kiev, longe de imaginar que não saberia quando se voltariam a reencontrar. Por causa da guerra, está agora num hotel na capital francesa, mas vai partilhando imagens do que se passa em solo ucraniano nas redes sociais, pois sabe que os seus seguidores russos conseguem aceder ao Instagram através de uma rede privada virtual (VPN). "Eles veem as minhas histórias para saber o que está a acontecer. Por isso, não paro de falar sobre a Ucrânia", disse, desejosa de "voltar para casa".

Também em França, Diana Helzina doou os cachês dos desfiles que fez na Semana da Moda de Paris para o seu país. Ainda em solo francês, ofereceu-se para tomar conta dos filhos pequenos de mulheres refugiadas que precisem de trabalhar em toda a União Europeia.

Por estes dias, a ModaLisboa terá profissionais ucranianos na passarela, o que também poderá acontecer para a semana no Portugal Fashion, se bem que os castings só se realizem amanhã.