Eva Maria e Mateo fazem cinco anos este domingo

Aniversário dos gémeos coincide de novo com um importante compromisso do pai, Cristiano Ronaldo, pela seleção nacional.

Foi a 29 de junho de 2017 que Cristiano Ronaldo revelou ter sido pai pela segunda vez, dos gémeos Eva Maria e Mateo, nascidos três semanas antes nos Estados Unidos, fruto de uma barriga de aluguer. O craque anunciou a novidade quando os viu pela primeira vez, pois foi a 5 de junho que vieram ao mundo, tendo sido trazidos para a Europa pela avó Dolores Aveiro. Este domingo celebram o quinto aniversário, mais uma vez com o pai ausente ao serviço da seleção nacional.

Eva e Mateo passaram os últimos dias em Madrid com os irmãos e Georgina Rodríguez, que apesar de só ser mãe biológica de Alana Martina, de quatro anos e meio, e Bella Esmeralda, de um mês e meio, sempre os reconheceu também como seus filhos. Mas não é certo que apaguem as velas na capital espanhola, pois o pai tem jogo em Alvalade a contar para a Liga das Nações. Curiosamente, há três anos, foram as meias-finais da mesma competição, no Estádio do Dragão, que os privaram dos mimos presenciais de Ronaldo, que em 2019 e 2020 conseguiu estar ao lado deles na hora dos "parabéns a vocês".

Recorde-se que, o ano passado, Ronaldo teve folga da seleção e pôde festejar com as crianças em Madrid, antes de reintegrar o estágio com vista ao Euro; há dois, também esteve presente em Turim, Itália. Já no primeiro aniversário de Eva e Mateo encontrava-se no Mundial. Longe ou perto, nunca deixou de declarar o amor incondicional através de publicações nas redes sociais.

O aniversário acontece numa altura em que são mesmo as gracinhas dos mais novos que fazem Georgina sorrir, depois de a 18 de abril ter chorado a morte de um dos gémeos que gerou, um menino, durante o parto. A Eva, Mateo, Alana e também Cristiano, o mais velho, de quase 12 anos, juntou-se a bebé Bella Esmeralda, que ainda é pouco pequena para as brincadeiras dos irmãos que, orgulhosa, a mãe vai mostrando.