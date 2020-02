Caroline Flack, ex-apresentadora do "Love Island", encontrada morta em casa

JN Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Caroline Flack, apresentadora do programa inglês "Love Island" ("Ilha do Amor"), foi encontrada morta, este sábado, no seu apartamento de Londres.

Flack estava envolvida num processo judicial, por ter agredido o namorado, Lewis Burton, e tinha audiência marcada para 4 de março, em Londres. Os jornais ingleses salientam que, na sexta-feira, Dia dos Namorados, Burton lhe deixou uma declaração pública de amor, apesar de Flack estar proibida pelo tribunal de se aproximar dele.

A britânica apresentou programas como o Love Island, The X Factor e The Xtra Facor, mas começou a carreira na representação, com o programa "Bo' Selecta!".

A morte está a ser tratada como um suicídio.