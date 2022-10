Ex-F. C. Porto Militão ganha milhões mas diz que só pode pagar 1100 euros de pensão à filha

JN Ontem às 23:56 Facebook

O nome de Éder Militão, jogador do Real Madrid e ex-F. C. Porto, está a dar que falar por motivos nada relacionados com os relvados. O central, que ganha 9 milhões de euros por ano, diz que só pode pagar 1100 euros de pensão, o que levou a uma reação da antiga companheira.

Processos e tribunal. Éder Militão está envolvido numa polémica e numa guerra aberta com a modelo e ex-companheira Karoline Lima. Os brasileiros tiveram um caso amoroso de um ano e desta relação nasceu uma menina - Cecília, de 3 meses - que está no centro de discussão do casal, que já mete advogados. Militão e Karoline conheceram-se em Madrid e separaram-se já a modelo estava grávida. Na época, a também influenciadora digital criticou o jogador por andar em festas em Miami com os colegas do Real Madrid enquanto ela estava sozinha na capital espanhola, levando a uma troca de acusações.

Agora, já oficialmente separados, o central decidiu processar Karoline e exigir uma indemnização de 45 mil reais (8 mil euros) por danos morais, acusando a ex-companheira de ter engravidado de propósito para receber uma pensão de alimentos, uma vez que namoravam há pouco tempo quando a modelo engravidou. Já Karoline processou Militão por este se recusar a pagar mais de seis mil reais (cerca de 1100 euros) de pensão de alimentos à filha quando ganha 750 mil euros por mês (9 milhões de euros por ano). Um dos argumentos usados pelo jogador para justificar o valor é a "carreira curta" de atleta e pelo facto de que muitas mulheres acreditam que terem um filho é "um meio para uma obtenção de vantagem pessoal", segundo consta no processo divulgado pela imprensa brasileira.

A advogada de Karoline já reagiu e, em declarações ao site "R7", garantiu que a gravidez foi planeada pelos dois. "O Éder tinha uma união estável com a Karol e pediu uma filha. Não foi uma surpresa, não foi instantânea, nem muito menos a Karol estava à procura de uma reforma. Nenhuma mãe merece passar por isso. Nenhuma mulher merece essa humilhação. A verdade será reestabelecida e a justiça será feita", vincou.

"Agora começa uma luta de adultos, não me faltam munições"

Entretanto, a modelo já reagiu ao caso e garantiu que vai divulgar "tudo o que passou" com o jogador, acusando-o de mentir.

"Só digo uma coisa: se for verdade o que está a ser revelado pela comunicação social, não me vou calar. Já não vou fingir que não está a acontecer nada, não vou fechar os olhos. Agora começa uma luta de adultos. Sou mulher, sou mãe, tenho o meu caráter e, graças a Deus, tenho voz. E talvez seja isso que incomoda", reagiu.

"Pergunto-me quantas mulheres passaram pela mesma situação. Vou usar a minha voz para expor tudo aquilo por que passei, pelo que estou a passar e pelo que passarei. Não deixarei que nenhum homem, muito menos o pai da minha filha, melindre o meu caráter e o que realmente sou. Muito menos dizer mentiras sobre mim. Quem esteve comigo sabe, mas agora todos vocês saberão. Tentei muitas vezes resolver as coisas da melhor forma possível, sem envolver a justiça e os advogados, sem exposição. Queres guerra, vamos ter guerra. Podes ter a certeza que não me faltam munições", vincou Karoline Lima.