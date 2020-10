Ex-Miss Colômbia Daniella Álvarez é exemplo de superação

Sara Oliveira Hoje às 08:52 Facebook

Daniella Álvarez foi notícia em todo Mundo, em julho, por lhe ter sido amputada parte da perna esquerda, na sequência de uma cirurgia para retirar um nódulo no abdómen.

"Tive de fazer uma segunda operação no mesmo dia que não funcionou bem. E tive de fazer uma terceira operação com outro tipo de enxerto, mas causou-me isquemia desde o umbigo até aos pés, afetando principalmente o meu pé esquerdo", explicou antes da derradeira operação.

Oito anos depois de ser coroada Miss Colômbia pela sua beleza e carisma, a modelo, apresentadora e empresária não esmoreceu com o duro golpe. E mostra que já aprendeu a lidar com a nova condição física e a superar qualquer desafio. "Difícil, mas consegui ficar de pé e tirar a foto! Que delícia é poder andar! Que vocês possam fazê-lo. Pequenas coisas que damos por adquiridas e que outros sonham em poder!", escreveu anteontem no Instagram, ansiosa por receber a prótese que lhe vai permitir caminhar sem ajuda.

Daniella, de 32 anos, tem mostrado o processo de recuperação. Se antes já era muito ativa, depois da amputação tornou-se ainda mais presente, mostrando-se a dançar ou a fazer exercício. "Nunca me conformarei até que o bom seja melhor e o melhor seja excelente", disse quando só tinham passado doze dias desde a última operação. Três meses decorridos, o espírito mantém-se.

Daniella conta com o apoio da família e do namorado, o ator espanhol Lenard Vanderaa. Aliás, foi após revelar que iriam amputar-lhe uma perna que se soube que o casal se tinha reconciliado. "Tem sido impressionante ver como cuida de mim, como me abraça, como me beija, sempre a meu lado, olhando-me com os mesmos olhos". Casar não está nos planos, mas sonham viver numa casa frente ao mar e formar família.