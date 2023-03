Ex-Miss Ucrânia troca as armas pela maternidade

Sara Oliveira Hoje às 19:16 Facebook

No início da guerra, Anastasiia Lenna largou a coroa de Miss e mostrou-se de arma na mão nas redes sociais. Um ano depois, tudo mudou e agora é o filho bebé que ocupa todo o seu tempo.

"Este ano mudou-me três vezes: primeiro a guerra, depois a gravidez e depois o nascimento de um filho".

Este foi o balanço de Anastasiia Lenna do dia 24 de fevereiro, assinalando "365 dias de horror" desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

No início da guerra, a ex-Miss ucraniana publicou fotografias armada e fardada a lutar pelo seu país, mas agora é a maternidade que ilustra o seu perfil no Instagram. Por ele deixou as armas mas, nas redes sociais, já prometeu voltar. "Os contratos estão assinados, então vais ver-me em breve", escreveu.

A modelo deu à luz a 27 de janeiro, em Kiev, um menino. O parto foi, como contou, através de "uma cesariana de emergência", mas tudo correu bem e, 15 dias depois, Anastasiia já se dividia entre cuidados para recuperar a forma e as atenções ao bebé.

Apesar da ameaça constante de novos ataques, a recém-mamã garante que "o clima é cada vez mais encorajador para passar o tempo ao ar livre".

Numa tentativa de viver em normalidade, vai-se mostrando a passear o filho junto ao rio Dnipro, na capital ucraniana, onde também faz exercício físico enquanto ele dorme no carrinho. Isto pouco mais de seis meses depois de, grávida, ter sido vítima de um acidente de autocarro na Roménia, quando voltava de Istambul, o que desencadeou uma ameaça de aborto que, como se percebe, não se concretizou, tornando-se mais uma prova de esperança num território em conflito, sem tréguas à vista.