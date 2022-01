Ex-mulher de Deco entra no "Big Brother Famosos"

Rui Pedro Pereira Ontem às 23:23 Facebook

Jaciara, ex-mulher do antigo futebolista Deco, entrou, nesta noite, na casa do "Big Brother Famosos".

O desporto continua em grande no "Big Brother Famosos". Depois de Bruno de Carvalho e de Mário Jardel, é a vez de Jaciara entrar no "Big Brother Famosos".

A concorrente descreveu-se como "mãe, atriz e empresária" mas Jaciara ficou conhecida por ser a ex-mulher de Deco, antigo médio do F. C. Porto e FC Barcelona e, hoje em dia, empresário de futebol. Jaciara protagonizou, em 2006, a capa da revista J, do jornal O Jogo.

"Fui casada com um grande jogador, o Deco", começou por referir a Cristina Ferreira. "Sou criadora de conteúdos digitais, modelo, atriz, mãe e empresária", acrescentou.

"Vou mostrar o que a baiana tem", garantiu, ao mesmo tempo que se mostrou preocupada com a filha mais velha. "A Yasmin tem compreendido e apoiado a minha decisão e é por ela que estou aqui. Quero ficar três meses e vai custar um pouco", rematou Jaciara. "Saí de dois casamentos e estou com o coração fechado", disse ainda a ex-mulher de Deco.

Foram os jogadores que já estão dentro da "casa mais vigiada do país" que decidiram que seria a empresária a entrar no "Big Brother Famosos".