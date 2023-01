Ex-mulher de Elvis Presley contesta veracidade do testamento de Lisa Marie

M. C. Hoje às 10:51 Facebook

A ex-mulher de Elvis Presley e mãe de Lisa Marie Presley, que morreu este mês aos 54 anos, entrou com uma ação judicial contra a validade do testamento da falecida filha.

Lisa Marie Presley, filha única do casal, morreu aos 54 anos em 12 de janeiro após uma paragem cardiorrespiratória. O médico legista do condado de Los Angeles está a investigar e ainda não revelou a causa da morte. Lisa Marie foi sepultada na casa da família em 22 de janeiro.

O processo entregue no tribunal superior de Los Angeles na semana passada contesta a validade de uma emenda de 2016 ao testamento de Lisa Marie que removeu Priscilla e um ex-gerente de negócios como co-curadores e os substituiu pelos dois filhos mais velhos de Lisa Marie, Riley Keough e Benjamin Keough, se morresse ou ficasse incapacitada. Benjamin morreu aos 27 anos em 2020.

Segundo o processo judicial de Priscilla, há vários problemas que colocam em dúvida a autenticidade da emenda do testamento: a mãe de Lisa Maria não foi notificada sobre a alteração - algo que era obrigatório; há um erro ortográfico no nome de Priscilla num documento supostamente assinado pela filha, há uma assinatura atípica de Lisa Marie e não esteve presente uma testemunha. "Com base no exposto, a suposta alteração de 2016 deve ser considerada inválida e o testamento, conforme alterado e completamente reformulado em 2010, é o documento de controlo e autoridade e os seus termos administrados", lê-se na petição.​​​​​ O processo revela ainda que Barry Siegel pretendia renunciar, o que, de acordo com os termos anteriores do testamento, deixaria Priscilla, de 77 anos, e Riley Keough, de 33 anos, como co-curadores.

O processo de Priscilla está entre os primeiros do que provavelmente serão as muitas manobras legais em torno da propriedade de Lisa Marie, a única herdeira de Elvis Presley.

Lisa Marie deixou três filhos. Além de Riley Keough, deixou a filha com o seu primeiro marido, Danny Keough, e as filhas gémeas de 14 anos com o quarto marido, Michael Lockwood. Lisa Marie divorciou-se de Lockwood em 2021, mas o ex-casal ainda estava a disputar finanças no tribunal de família quando a cantora morreu.