Ex-portistas dão música fora dos relvados

É a cantar que Jackson Martínez e Dani Osvaldo agora marcam pontos. Ex-guarda-redes Helton mantém-se firme na bateria.

Enquanto futebolistas já partilhavam os dotes musicais nos estágios do F.C. Porto, mas arrumadas as chuteiras, após passagem por outros clubes, é nas canções que Jackson Martínez e Pablo Daniel Osvaldo apostam. O segundo há mais tempo que o ex-avançado colombiano, que só anunciou o fim da carreira em dezembro do ano passado.

Penduradas as chuteiras, Jackson, de 34 anos, passou a dedicar-se em pleno às músicas de cariz religioso, além de cantar hip-hop nas ruas, cativando os mais jovens. A paixão já é antiga e, quando ainda estava no auge da carreira no futebol, era em estúdio que passava grande parte das férias. Em 2018 pensou lançar um disco, mas a ascensão ao serviço dos dragões travou o projeto. Três anos volvidos, já tem vários temas a girar nas plataformas digitais. O último, "De tal manera", à semelhança dos anteriores, tem como inspiração uma passagem da Bíblia, que o artista que era chamado de Cha Cha Cha nos relvados embala num ritmo melodioso.

Dani Osvaldo, agora vocalista dos Barrio Viejo Foto: Direitos reservados

Num registo muito diferente, o ítalo-argentino Dani Osvaldo deixou a bola mais cedo, quase aos 31 anos. Foi em finais de 2016 (o ano passado ainda voltou como reforço do Banfield, mas por pouco tempo), um e meio após chegar à Invicta de guitarra na mão. Aterrou para reforçar o F.C. Porto, mas a fama de rock star perseguiu-o e ficou só meio ano. O proveito não tardou com a fundação da banda Barrio Viejo, da qual ainda é vocalista. Recentemente, andou em digressão para celebrar o quinto aniversário da formação, quase em simultâneo com o início do namoro com Gianinna Maradona, filha de Diego Maradona, que já foi casada com o também futebolista Sergio Aguero.

Helton tornou-se profissional da bateria Foto: Direitos reservados

Em Portugal ficou o brasileiro Helton que, ainda dono da baliza azul e branca, já dava show sempre que havia motivo para festa, quer com a guitarra, quer na bateria. É com as baquetas que o antigo guarda-redes faz a vida, animando os mais diversos eventos, inclusive casamentos, como faz questão de partilhar.