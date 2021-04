Exército desconhece carreira militar de ex-concorrente de "Hell's Kitchen"

Mónica Ferreira Hoje às 21:58 Facebook

Raúl Emmerich, em entrevista ao programa "Júlia", contou percurso militar, mas o Exército garante que nunca fez parte da estrutura.

Raúl Emmerich, o primeiro concorrente a ser expulso do programa da SIC "Hell's Kitchen", foi entrevistado por Júlia Pinheiro no passado dia 26 de março, onde contou a história da sua vida. No programa, falou do percurso como cozinheiro, mas também da sua vida como militar, com passagem pela Academia Militar e pelos Rangers. Contudo, esta parte da história do ex-concorrente parece não corresponder à realidade e levantou alguma indignação entre o meio militar. Ao JN, fonte da instituição garantiu que "não se reconhece o referido cidadão como tendo prestado serviço no Exército Português".

Durante o programa "Júlia", Raúl Emmerich, de 52 anos, recordou a infância e contou como, aos cinco anos, foi para o Colégio Militar por influência do avô, também ele militar. Recordou ainda que, aos 16 anos, ingressou na Academia Militar, tendo feito parte dos Rangers, e que foi atingido a tiro durante uma missão.

Contudo, esta história contada por Raúl Emmerich começou por ser questionada entre grupos de militares, não havendo quem reconheça o ex-concorrente como tendo feito parte das forças especiais.

Confrontado pelo JN, Raúl Emmerich, que é natural de Lisboa mas reside atualmente no Porto onde trabalha como promotor imobiliário, escusou-se a falar sobre o assunto, afirmando que tem um contrato de exclusividade com a produtora do programa televisivo que o impede de dar entrevistas ou prestar declarações a outros órgãos de comunicação social.

Também a SIC não se pronunciou, afirmando que "é alheia aos aspetos da vida pessoal do concorrente" e que "aspetos da vida privada deste, só a ele dizem respeito".