Fadista Ana Moura apresenta a filha recém-nascida

"A Emília já agarra em nós", escreveu Ana Moura no Instagram, confirmando assim a estreia na maternidade. A menina nasceu a semana passada e é fruto da relação da fadista com o músico Pedro Mafama.

Depois dos rumores, esta quarta-feira, Ana Moura mostrou-se já em casa com a primeira filha ao colo. Com música e a dançar com Emília ao colo, não fosse ela a primeira herdeira de dois artistas de referência nacional.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ANA MOURA (@anamourafado)

Na véspera, a fadista tinha publicado uma série de imagens ainda grávida, assumindo que "nunca poderia imaginar que esta fosse a mais surpreendente de tantas viagens ao longo" da sua vida. Falava já da estreia na maternidade.

Apesar de desfrutar ainda do pós-parto, especula-se que, esta quinta-feira, fadista marcará presença no palco dos Play - Prémios da Música Portuguesa - , no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

>Ana Moura está nomeada nas categorias de Melhor Artista Feminina e de Canção do Ano, com o tema "Andorinhas", que compôs juntamente com Pedro Mafama, o pai da bebé, e Pedro da Linha.