"Falsa" Cristina e estrelas da SIC abrem novo programa das manhãs

A quente, sem muito tempo para reagir, o diretor-geral de Entretenimento da SIC, Daniel Oliveira, e toda a sua equipa, tiveram de encontrar uma solução rápida para colmatar a saída abrupta de Cristina Ferreira para a TVI. "Casa Feliz" é o programa que substitui "O programa da Cristina" nas manhãs do canal e não tem só um protagonista.

Como o JN tinha apurado, João Baião, que era quem já iria substituir a apresentadora durante as férias, apresentou-se esta segunda-feira no ecrã, ao lado de Diana Chaves. Mas antes, houve uma surpresa: a atriz Joana Pais de Brito encarnou o papel da apresentadora Cristina Ferreira, na estreia do novo programa das manhãs da SIC, deixando os novos anfitriões confusos.

Outras caras conhecidas da estação, da apresentação e da representação, foram convocadas para ajudarem a manter a fidelidade dos telespetadores. A cantora Raquel Tavares, o ator Afonso Pimentel e os apresentadores José Figueiras e João Paulo Sousa também apareceram. O JN sabe ainda que Carolina Loureiro, a protagonista da novela "Nazaré", Júlia Pinheiro e Hernâni Carvalho também entrarão em ação, o que vai de encontro ao que Daniel Oliveira escreveu nas redes sociais. Ou seja, segundo o responsável, o formato realizar-se-á "numa casa que passa a ser de todos", sob a produção da Coral Europa, que se mantêm.

"Concorrente direta"

O diretor e também apresentador agradeceu "à Cristina o trabalho, o talento e a sua ambição de querer sempre mais", lembrando que ela passa a ser "concorrente direta" e a estratégia do canal nunca foi numa estratégia que nunca foi assente "numa só pessoa".

Daniel aproveitou ainda para garantir que "a SIC vive um momento de estabilidade acionista, administrativa e diretiva" e falar do futuro imediato: "Duas novas novelas, a iniciar gravações ainda este ano e cujos elencos serão conhecidos em setembro, três novas séries que serão um marco na ficção nacional e cinco novos programas de entretenimento, bem como um vasto conjunto de outras apostas no domínio da Informação".

"Não há lugar a despedidas", diz apresentadora

Após rescindir unilateralmente com a SIC, Cristina Ferreira não quis voltar à antena do canal de Balsemão, reconhecendo que, "infelizmente, nestas situações, não há lugar a despedidas". "Mas olhando bem", acrescentou, "não se diz adeus a algo que não acaba. Porque o coração é o mesmo. E o que se segue é só a continuação", afirmou no Instagram. Agradecendo ao público que "acompanhou o programa da Cristina desde o primeiro dia", recordou, com uma foto, a sua equipa de produção na SIC, pois "ninguém faz nada sozinho". A 1 de setembro inicia funções na estação de Queluz de Baixo.