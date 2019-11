Família Aveiro rendida à filha de Cristiano Ronaldo

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:32 Facebook

Dolores, Katia e Elma Aveiro renderam-se por completo à filha biológica de Cristiano Ronaldo e da namorada, Georgina Rodríguez, em dia de aniversário. A mãe do avançado da Juventus (Itália) recorreu ao perfil da rede social Instagram para expressar publicamente o sentimento que nutre pela sua neta, com um testemunho ternurento. “Parabéns, querida da avó, muitas felicidades junto dos teus manos e dos papás. Beijinhos grandes. Em breve estaremos juntas. Parabéns”, pode ler-se na publicação feita pela matriarca da família no Instagram. https://www.instagram.com/p/B4wp7p6DCqV/ Por sua vez, Katia Aveiro escreveu na legenda de uma foto de Alana com o filho Dinis: […]