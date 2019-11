Família de Cristiano Ronaldo viaja até Turim

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores e Elma Aveiro viajaram até Turim, Itália, na segunda-feira, onde Cristiano Ronaldo reside desde 2018. A mãe e irmã mais velha do internacional português estão pela cidade italiana e, ao que tudo indica, preparam-se para visitar Cristino Ronaldo, Georgina Rodríguez e os filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana. Para assinalar a chegada ao destino, a matriarca da família Aveiro partilhou uma fotografia em Turim. View this post on Instagram Boa semana para todos 👍🏼 A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Nov 25, 2019 at 3:17am PST Katia Aveiro encontra-se no Brasil a cuidar do membro mais recente […]