Família real espanhola reunida no Dia Nacional de Espanha

O rei Felipe VI de Espanha, a sua mulher, Letícia, e as filhas, Leonor e Sofia, estiveram presentes nas cerimónias do Dia Nacional de Espanha que decorreram em Madrid. A família real espanhola foi o centro de atenções, durante a manhã deste sábado, na Plaza Lima, onde estiveram a acontecer as celebrações do Dia Nacional de Espanha, com centenas de locais presentes. Felipe VI, Letícia, Leonor e Sofia assistiram ao desfile do Corpo de Forças de Segurança do Estado, que contou com 3 500 elementos, mais de cem veículos e 76 aeronaves para descer o Paseo de la Castellana. O […]