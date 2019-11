“Família, vida e alegria”. Bárbara Guimarães já montou a árvore de Natal

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:05 Facebook

A lutar, há um ano, contra um cancro, a apresentadora ganha conforto na época festiva. Por isso, já montou a árvore de Natal. Desde que foi homenageada nos Globos de Ouro, da SIC, que apresentou durante muitos anos, Bárbara Guimarães ganhou outro fulgor nas redes sociais e, desde essa altura, tem estado mais presente na vida dos seguidores. Neste fim de semana, a comunicadora, que luta contra um cancro, montou a árvore de Natal em sua casa. View this post on Instagram Já está! Luz, Amor, Família, Vida e Alegria!! Vamos a isto 💪🏼♥️!! A post shared by Bárbara Guimarães […]