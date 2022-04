Famosas assumem sardas no rosto. Nem que sejam falsas

Atrizes e modelos exibem pintas na cara que lhes emprestam jovialidade e estão na moda. Ao JN, maquilhador profissional explica como replicar o look.

Longe vai o tempo em que se desejavam peles perfeitas e sem marcas, com os sinais e as sardas a ser tapados com camadas de base. Nos dias que correm, visuais naturais e sem filtros estão na moda e são muitas as mulheres que no dia-a-dia, em eventos ou nas redes sociais, exibem sardas feitas com recurso a produtos cosméticos que estão à mão de todos, inclusive de várias famosas que servem de inspiração.

Rita Pereira não esperou por qualquer tendência para começou a pintar sardas no rosto. A atriz fá-lo há 15 anos, como já assumiu várias vezes em público e até exemplificou em vídeos partilhados nas redes sociais, usando um eyeliner em caneta. "Adoro e sempre quis ter, mas se uma pessoa não tem, faz", disse em tempos, resumindo um gesto que está em voga, como confirma ao JN o maquilhador e diretor de formação da MAC Cosmetics Paulo Almeida. Isto porque se quer mostrar "uma mulher ao natural, sem artifícios, jovem".

Tirar dez anos

A viver nos Estados Unidos, Sara Sampaio está entre as que, a nível internacional, já se mostrou igualmente com pintas no rosto graças a truques de maquilhagem. Tal como Penélope Cruz, que as exibiu, por exemplo, no jantar de nomeados e na cerimónia dos Oscars deste ano. ""My Foxy Brown lip cheat" é o segredo de beleza para pontilhar as sardas falsas de Penélope. É uma ótima dica para adicionar uma frescura juvenil instantânea ao seu rosto", explicou Charlotte Tilbury, a maquilhadora responsável pelo look da atriz.

Para conseguir uma imagem semelhante às celebridades e próxima de adolescentes a quem começam a aparecer sardas após exposição ao sol, "tirando dez anos à idade real sem intervenções estéticas", Paulo Almeida sugere uma mistura de "sombra dos olhos castanha com água". "Depois molha-se o aplicador de máscara de pestanas na solução líquida e salpica-se sobre a pele, deixando sardas super naturais", explica, alertando para a importância de "não se aplicar todas na mesma zona, podendo acrescentar-se mais sardas com a caneta de sobrancelhas". Blushes em tons rosa e corais nas maçãs do rosto remetem para o bom tempo e dias de verão.

Se há quem tenha que recorrer a truques, há outras figuras públicas a quem basta assumir as sardas que já têm e que, por norma, encobrem com base, mas agora estão em alta. É o caso das modelos Bella Hadid e Emily Ratajkowski, das irmãs Kylie e Kendall Jenner, e da atriz Lindsay Lohan, que variadas vezes posam com a cara aparentemente lavada.