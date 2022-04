Famosas conhecem tendências de maquilhagem na Exponor

Após uma pausa de dois anos, por causa da pandemia, a Expocosmética está de volta à Exponor para celebrar as bodas de prata, com as novidades da cosmética e cabelos. Sónia Araújo, Francisca Cerqueira Gomes, Merche Romero e Carina Caldeira estiverem no primeiro dia do evento.

Sem as máscaras apenas para a fotografia, várias famosas cumpriram a tradição e marcaram na abertura da 25.ª edição da Expocosmética, na Exponor. Antes da visita pelos expositores, Kika Cerqueira Gomes, Carina Caldeira, Sónia Araújo e Merche Romero, entre outras figuras públicas, assistiram a uma masterclass maquilhagem, com muitas dicas em destaque.

Após a iniciativa protagonizando pelo maquilhador profissional Paulo Almeida, diretor de formação da MAC Cosmetics na Europa, as convidadas VIP circularam pela maior feira de beleza da Península Ibérica, sendo reconhecidas por profissionais e público, enquanto conheciam em primeira mão as tendências não só ao nível da cosmética, como de cuidados do cabelo.

Sónia Araújo contou ainda com a companhia da filha mais velha, Carolina, de 18 anos, com quem partilha grande cumplicidade. Enquanto isso, Kika, a filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, provou vingar em nome própria, numa altura em que está focada na carreira de modelo, após ter experimentado a representação.

Cabeleireiros em competição

A Expocosmética decorre até ao final do dia de segunda-feira na Exponor, em Leça da Palmeira, onde também se realiza este domingo, a partir das 9.30 horas até à uma da tarde, a 7.ª edição do Campeonato Nacional do Cabeleireiro- CACCP 2022.

Durante toda a manhã, 38 participantes de norte a sul do país, incluindo das ilhas, vão cumprir 41 provas para entregar o título ao que mais se fizer notar no respeita à técnica e à arte.

PUB

A competição é organizada pelo Centro Artístico e Cultural dos Cabeleireiros de Portugal (CACCP) e, segundo o presidente, Fernando Nunes, representa "um hino à criatividade, um desafio à irreverência, um chamado aos novos talentos da profissão".