Famosas desfilam grávidas e tornam-se virais

À espera do terceiro filho, Adriana Lima brilhou na passagem de Alexander Wang. Outras modelos revelam estado de graça na passarela.

Mais do que nunca, a moda promove a diversidade e a inclusão, pelo que a presença de grávidas na passarela deixou de acontecer apenas para promover roupa pré-mamã, como provou, há duas semanas, a modelo brasileira Adriana Lima. Aos 40 anos e à espera do terceiro filho, a também atriz foi destaque na passagem da marca Alexander Wang, em Los Angeles.

Adriana desfilou com a barriga em evidência, ao estilo do que tem sido a imagem de Rihanna, igualmente gestante e arrojada, mas no dia a dia. As imagens do antigo anjo da Victoria"s Secret (VS) correram mundo e foram comentadas nas redes sociais, havendo quem apontasse a "barriga de grávida definida" ou comentasse que "o bebé já vai nascer musculado".

Sempre que há uma grávida em cena, esse passa a ser o assunto. Em fevereiro deste ano, a modelo alemã Maggie Maurer surpreendeu no desfile do designer Nensi Dojaka, durante a London Fashion Week, ao usar um vestido bordado com lantejoulas nude, que foi ajustado ao seu corpo deixando sua silhueta em evidência. No final, agradeceu a oportunidade de "revelar a notícia ao mundo de uma forma tão linda".

O ano passado, pouco depois de ter anunciado que ia ter o primeiro filho da relação com o empresário Nathan Dalah, Georgia Fowler - que também fez parte dos anjos da VS- partilhou o estado de graça na passarela durante a Afterplay Australian Fashion Week, trajando um vestido volumoso e floral.

Descrita como uma das primeiras instamodels, a canadiana Coco Rocha viveu a experiência duas vezes. A última foi em setembro de 2020, a pouco mais de dois meses de dar à luz Iley Ryn, a terceira filha, no desfile de Christian Siriano. Em plena pandemia, com a máscara a tapar o rosto.

Há mais tempo, mas ainda na memória da maioria, estão as imagens de Irina Shayk no terceiro mês de gestação, num famoso desfile da Victoria"s Secret em 2016 que muitas notícias gerou. Apesar de a roupa disfarçar, as nova formas da modelo russa levaram a suspeitar de que estaria à espera de bebé, fruto da relação com Bradley Cooper. A confirmação chegou pouco depois, mesmo mantendo o secretismo, e a estreia na maternidade aconteceu nos finais de março de 2017.

Por cá, Isabel Figueira pisou a passarela em 2006 quando esperava o primogénito, Rodrigo, e sete anos depois, quando estava grávida de Francisco. Em 2007, foi a vez de Marisa Cruz desfilar a proeminente barriga no Portugal Fashion, quando ainda era quase exclusivamente através do papel que os momentos chegavam ao público.