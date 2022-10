Famosas do mundo da televisão marcaram passo na ModaLisboa

Na passarela ou na primeira fila, atrizes destacaram-se este sábado no Lisboa Social Mitra. Entre as que desfilaram na ModaLisboa, Fernanda Serrano e Marta Faial recordaram os tempos em que foram modelos.

Desde quinta-feira, o espaço Lisboa Social Mitra abre as portas ao talento do design nacional para mais uma edição da ModaLisboa, desta vez sob o tema "Oásis". Como há muito habituou, o evento junta muitas caras conhecidas na passarela e na primeira fila, que dividem atenções com as propostas ecléticas para o próximo verão.

Este sábado, "Time" batizou a coleção de Carlos Gil que, entre modelos profissionais, levou à cena famosas da televisão e não só. Foi o caso da atriz Fernanda Serrano que mostrou que continua a saber desfilar como nos tempos em que fazia carreira na moda, universo em que Marta Faial também se estreou, antes de se revelar em "Morangos com açúcar".

Juntaram-se-lhe Oceana Basílio, Mikaela Lupu, Astrid Werdnig, Cláudia Semedo e Carol Curry, numa passagem que serviu de "reflexão entre o passado e o presente, justificando o futuro".

Não foi preciso pisar a passarela para outras figuras públicas vestirem peças de criadores nacionais. Ana Varela, destacou-se com um vestido da marca Buzina, que combinou com uma clutch Carlos Gil e umas botas Luís Onofre, manifestando apoio à moda portuguesa.

Já Cláudia Vieira voltou a apostar na ousadia de Luís Carvalho - que prestou mais uma homenagem póstuma à apresentadora e comentadora de moda Mariama Barbosa - em dois looks distintos, um deles para fazer brilhar os acessórios da coleção "Call me gorgeous" de Luís Borges, que se estreou no calendário da ModaLisboa.

O momento levou mais personalidades ao evento, num verdadeiro encontro de gerações. Maria Cerqueira Gomes divertiu-se com a filha, Kika Cerqueira Gomes, que chegou na companhia de Margarida Corceiro, April Ivy e Catarina Maia. Rita Pereira também não faltou, exibindo um colar da marca de Luís Borges e umas botas texanas que pertenceram a Mariama, perpetuando a sua memória.