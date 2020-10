Famosas em sintonia com o Halloween

Sara Oliveira Hoje às 09:31 Facebook

Nas redes sociais, sozinhas ou em família, várias figuras públicas exibem visuais assustadores ou inspirados em personagens da ficção.

Celebrar o Halloween em plena pandemia só se recomenda num círculo restrito e privado, mas são várias as figuras públicas que, nas redes sociais, mostram que nada lhes tira a vontade de se mascararem a rigor para a festa mais assustadora do ano. E nem precisaram de esperar pela data, como foi possível apreciar ontem no Instagram.

Algumas famosas entraram no espírito por causa dos mais pequenos. Foi o caso da cantora Carolina Deslandes, que "pintou a cara para convencer os filhos a fazerem o mesmo" e assim combinarem com a roupa de esqueleto que vestiram. Não conseguiu o objetivo, mas juntou Santiago e Guilherme para a foto da praxe, enquanto Benjamin fugiu da pose. Difícil foi também a tarefa da atriz Jessica Athayde que, mesmo assim, conseguiu mostrar o pequeno Oliver numa versão infantil de morcego.

Sem birras, a "blogger" Mafalda Sampaio contou com a cumplicidade entre o namorado Guilherme e a filha Madalena, para encarnar uma "família vampira".

Já a empresária Liliana Filipa inspirou-se na figura de Frida Kahlo e na cultura mexicana para os trajes dela e dos filhos, Ariel Melody e Santi Marcel. "São tão assustadores, estes meus babies. É sempre um desafio fazer fotos com eles, mas vale a pena a recordação", comentou a também influenciadora digital.

Lá fora, num evento que quebrou as regras, Kylie Jenner e os amigos Anastasia Karanikolaou, Victoria Villarroel, Sofia Villarroel e Carter Gregory, disfarçaram-se de Power Rangers, numa alusão à série de sucesso dos anos 1990.

Já Heidi Klum, que sempre habituou o público a grandes produções, desta vez não dará a sua famosa festa anual por causa da situação imposta pela pandemia. No entanto, adiantou que revelará uma fantasia através das redes sociais.