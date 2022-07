Famosas marcadas por perdas gestacionais

Sara Oliveira Hoje às 17:22 Facebook

Matilde Breyner e Georgina Rodríguez estão entre as muitas "mães de colo vazio" conhecidas do público. À sua maneira, todas acabam por partilhar a dor de perder um filho, sem tabus

A gravidez é, por norma, uma fase de felicidade, não sendo por acaso também denominada como "estado de graça", mas nem todas as histórias têm um final feliz, como provam algumas famosas que, recentemente, perderam os bebés que esperavam durante a gestação.

Matilde Breyner foi a que mais recentemente passou pela dor de voltar a casa com os "braços vazios", depois de ter dado entrada no Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, quase ao sexto mês de gravidez. A atriz andava eufórica com a filha que esperava, fruto do casamento com o também ator Tiago Felizardo, até porque, o ano passado, tinha sofrido um aborto. Desta vez, quando tudo parecia dar certo, a 1 de julho, revelou que a "gravidez não evoluiu". O parto foi programado após complicações fetais que impediram a menina, Zoe, de vir ao mundo com vida.