Famosas portuguesas brilham na gala GQ Men of the Year Awards 2019

Apresentadoras, atrizes e cantoras portuguesas brilharam na gala GQ Men of the Year Awards 2019, em Lisboa, no sábado. Kelly Bailey, Jessica Athayde, Andreia Rodrigues, Sara Matos, Isabel Valadeiro, Ana Guiomar, Liliana Santos e Barbara Bandeira foram algumas das personalidades presentes no evento que decorreu no Teatro Tivoli BBVA e premiou as personalidades do ano. Apesar de nas escolhas das famosas portuguesas predominaram os visuais pretos, houve quem ousa-se com decotes acentuados ou lantejoulas. TEXTO: Mariana Capante