Famosas rendidas às duas rodas

Com a chegada do bom tempo, atrizes e apresentadoras não dispensam passeios de bicicleta na cidade ou à beira-mar.

O país desconfina e o bom tempo parece que veio para ficar, dando largas a passeios ao ar livre a pé ou sobre duas rodas, pois a bicicleta já se tornou tendência, conquistando diversas figuras públicas nacionais. Os modelos elétricos estão entre os preferidos, mas são várias as famosas que já não passam sem dar ao pedal.

Feliz por Lisboa "ter tantas ciclovias", Júlia Pinheiro aproveitou a manhã do passado sábado para pegar num velocípede azul bebé e explorar a cidade. Algo que a também apresentadora Isabel Silva faz, mas com maior frequência, pois já assumiu a bicicleta como meio de locomoção prioritário, em consonância com os hábitos sustentáveis que lhe são reconhecidos.

A Comporta é o refúgio da atriz Catarina Gouveia, que ali inaugurou um projeto de alojamento ecológico. O carro fica reservado para deslocações longas, pois nas imediações e junto ao mar só anda de bicicleta. A paixão é antiga e, o ano passado, até na lua de mel, nas Maldivas, se fartou de pedalar.

A norte, junto às praias de Vila Nova de Gaia, Sónia Araujo segue-lhe o exemplo, como forma de manter a forma e relaxar.

O mês passado, a pretexto de mais um aniversário, Rita Pereira foi surpreendida com uma amiga de duas rodas oferecida pelo namorado, Guillaume Lalung, com uma cadeira para transportar o filho do casal, Lonô, de dois anos. Com motor, permite que a atriz se desloque por Cascais, onde vive, sem grande esforço. Mesmo que a pandemia faça do uso da máscara uma obrigação, é tempo de voltar à rua e até estacionar numa esplanada para, seguindo as regras, refrescar.