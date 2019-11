Famoso chef de cozinha britânico morre no Dubai

Hoje às 10:15 Facebook

O chef de cozinha inglês Gary Rhodes morreu, na terça-feira, no Dubai. Conhecido pela paixão pela cozinha britânica, Gary, de 59 anos, integrou programas conhecidos como o MasterChef, o Hell"s Kitchen e a própria série, Rhodes Around Britain .

De acordo com fontes familiares, contactadas pela BBC, Gary morreu ao lado da mulher Jennie. "A família Rhodes lamenta a morte do marido, pai e irmão muito amado. Gostávamos de agradecer a todos pelo apoio e pedir privacidade durante este período", podia ler-se no comunicado.

Nascido em Born, no sul de Londres, em 1960, Rhodes cresceu em Kent e formou-se na Universidade Técnica de Thanet. Foi em Amesterdão, no Hotel Hilton, que teve o primeiro desafio profissional. Abriu o primeiro restaurante com o próprio nome em 1997 e foi condecorado, em 2006, com a Ordem do Império Britânico.

Ao "The Guardian", fonte do hotel "Le Royal Meridien Beach Resort and Spa", no Dubai, onde Gary trabalhava, lamentou a perda "de uma lenda da cozinha e de um ser humano inspiracional".

Até ao momento não é conhecida a causa da morte de Gary.