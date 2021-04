Famosos antecipam ModaLisboa em formato digital

Sara Oliveira Hoje às 17:41 Facebook

Cláudia Vieira é uma das convidadas do desfile que o designer Luís Carvalho leva à cena domingo.

Adiada por causa do confinamento, a 56.ª edição da ModaLisboa entrou em contagem decrescente, arrancando na próxima quinta-feira para, ao longo de quatro dias em versão digital, antecipar o próximo inverno. No Páteo da Galé, durante o fim de semana, decorreram as gravações dos desfiles e apresentações, envolvendo criadores, equipas de make up e cabelos, modelos e também figuras públicas convidadas a participar.

"Uma ModaLisboa diferente. Impactante, mas bem tranquila, foi assim hoje [anteontem] no Páteo da Galé, para assistir ao desfile do incrível Luís Carvalho", partilhou a atriz Cláudia Vieira, depois de ter assistido à passagem em primeira mão. Luísa Beirão, Maria Cerqueira Gomes, Matilde Breyner e Luís Borges foram os outros famosos que completaram o esquadrão e que posaram com propostas do referido designer. O resultado pode ser visto no próximo domingo à noite na página oficial do evento, da aplicação móvel e também na televisão através da MEO.

A marca Duarte, criada por Ana Duarte, escolheu o músico dos D.A.M.A. Miguel Cristovinho para se associar às tendências de sportswear de luxo que serão exibidas na sexta-feira à tarde. Já a apresentadora Carla Caldeira, do Porto Canal, surgiu mais uma vez associada à Buzina, da qual é embaixadora.

"Comunidade" é o tema que motiva o certame e, apesar das restrições, pretende aproximar as pessoas. Entre as sugestões para o inverno, esperam-se ainda mais caras conhecidas nesta ModaLisboa digital.