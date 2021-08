Famosos apostam em férias itinerantes

Sara Oliveira Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Atores escolheram desfrutar do verão ao volante de autocaravanas, confirmando uma tendência que se afirmou o ano passado.

A pandemia aproximou as pessoas da natureza e do turismo ao ar livre, com muitos famosos a darem o exemplo. À semelhança do ano passado, várias figuras públicas fizeram-se à estrada para, ao volante de autocaravanas, desfrutarem do verão sobre rodas.

Marisa Cruz embarcou na experiência na companhia dos filhos, Diogo e João, em meados de agosto, num veículo alugado, pelo Alentejo. "Umas férias incríveis", descreveu a atriz e apresentadora, certa que é "uma aventura a repetir". Para ela, "esta experiência não se explica, só fazendo mesmo é que se consegue perceber o quão incrível é".

Galiza foi o destino escolhido pelo ator José Fidalgo para dias itinerantes, com o filho Lourenço e o sobrinho Simão. Já Oceana Basílio, com quem namorou, partiu à descoberta de "sítios novos juntos à nossa costa" em junho à boleia da Julia Van, a autocaravana de uma amiga. Entre outras coisas, a atriz desfrutou de duches ao ar livre e do contacto com a natureza. Já a modelo Luísa Beirão aceitou o desafio de uma rede de supermercados e partilhou um fim de semana no asfalto com os filhos, Isabel e Frederico.

Numa pausa entre trabalhos, antes de arrancar com as gravações de mais uma novela para a TVI, a também atriz Sara Barradas andou "pelos caminhos de Portugal", com a filha, Lua, e as irmãs, durante "uma semana a conduzir". "Parece cansativo e merecedor de alguma coragem, como me disseram, mas quando já se é mãe, conduzir uma autocaravana por Portugal com gaiatas lá dentro é "peanurs". Gostei tanto da experiência que vou repetir de certeza", relatou no Instagram.

Marta Melro e Paulo Vintém investiram na restauração de uma carrinha Mercedes de 1980, que batizaram de Alma e os levará a conhecer mundo. Por enquanto, o casal de atores vai sonhando "com os sunsets mágicos" que vão poder desfrutar, pois os compromissos profissionais têm adiado a missão.

Apesar da liberdade de se poder conduzir para onde se quer, em janeiro deste ano, o Código da Estrada passou a proibir "a pernoita e o aparcamento de autocaravanas ou similares fora dos locais expressamente autorizados para o efeito". Rapidamente se levantou uma onda de protestos e, em julho, as regras voltaram a mudar, passando a ser permitida a pernoita fora das áreas protegidas e "por um período máximo de 48 horas no mesmo município", alargando as opções para quem quer parar e descansar.