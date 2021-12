Famosos assumem superstições para todos os gostos

Sara Oliveira Hoje às 17:48 Facebook

Antes de importantes momentos ou no dia a dia, estrelas do cinema, da televisão e da música cumprem rituais - em prol da sorte ou para afastar azares.

Em contagem decrescente para o fim do ano, chega a hora de balanços e de alinhavar a lista de resoluções para 2022, numa altura em que também se fazem notar algumas superstições a que nem os famosos escapam. No geral, são crenças que vão além da festividade ou de uma qualquer sexta-feira 13 e que justificam uma vasta gama de rituais e amuletos quando se deseja uma dose extra de sorte ou evitar o azar.

Por cá, no universo da apresentação, Teresa Guilherme está entre as que sempre cumpre o mesmo hábito antes de ir para o ar em diferentes reality shows. Entre eles, usar vestidos do mesmo género (com meia manga) nas estreias, em vermelho, azul ou branco, e usar a mesma garrafa de vidro para a água como amuleto. Já Cristina Ferreira exibe quase sempre uma pulseira ou um colar com um olho turco que, segundo a lenda, protege do mau-olhado e da inveja, além de atrair a sorte e afastar as energias negativas.

Gatos pretos estão entre os temores de alguns, como é o caso da atriz Mafalda Marafusta, que já confessou mandar um "beijinho" quando se cruza com um desses exemplares para que não lhe façam mal. À semelhança de grande parte dos colegas da representação, principalmente dos que fazem teatro, Fernanda Serrano recusa-se a dizer a palavra "azar", trocando-a "pouca sorte".

O 13 e os dentes de leite

Internacionalmente, há curiosidades mais bizarras e superstições para todos os gostos. No campo musical, Ariana Grande, por exemplo, come donuts de chocolate antes de uma grande audição, enquanto Chris Martin não sobe ao palco sem lavar os dentes.

A modelo e apresentadora Heidi Klum não vai a lado nenhum sem os dentes de leite que guarda desde pequena e que agora tem como amuletos. O 13 é a obsessão de Taylor Swift, até porque nasceu no dia 13, o primeiro álbum demorou 13 semanas a ser disco de ouro e a primeira música a alcançar o primeiro lugar do top tinha 13 segundos de introdução.

Viajar de avião é algo que muitos têm de fazer, mesmo que lhes cause alguma fobia, por isso há quem siga alguns rituais antes de entrar a bordo. Megan Fox costuma ouvir músicas de Britney Spears pois acredita que o seu destino não é morrer a escutar a intérprete de "Toxic". Já Jennifer Aniston dá uma pequena pancada com a mão na fuselagem da aeronave; além disso, ao entrar num avião, tem de ser com o pé direito. "Sempre fiz isso para dar sorte", disse em entrevista ao "Daily Mail".

Bater na madeira para evitar algo indesejável é, mesmo que inconscientemente, uma das crenças mais comuns e até o oscarizado Benício del Toro não lhe resiste, ao ponto de usar um anel com base em madeira. É que, como repetiam os antigos, mais vale prevenir do que remediar.