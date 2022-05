Famosos brindam com marcas de vinho próprias

Com carreiras reconhecidas no cinema, moda ou televisão, várias figuras públicas investem em produções vinícolas, que se traduzem em propostas rosé, branco, tinto ou espumantes.

A representação, a moda ou a música são áreas nem sempre estáveis, nas quais se pode ganhar muito dinheiros nas fases altas, por isso muitos famosos aproveitam os rendimentos extra para investirem em áreas distintas, como é o caso da produção de vinhos. Uma aposta que se acentuou durante a pandemia, com várias celebridades a lançarem marcas próprias.

Gordon Ramsay, o temido chef britânico, conta com a sua própria linha de vinhos desde meados do ano passado, sob o título de Gordon Ramsay Signature Wines, disponíveis nos seus restaurantes ou através do próprio site.

Avaline oferece vinhos orgânico pela mão da atriz Cameron Diaz que, em parceria com a empresária Katherine Power, a fez chegar ao mercado em julho de 2020. De acordo com a "Forbes", nos dois primeiros meses foram vendidas 120 mil garrafas. Com negócios diversificados, em fevereiro deste ano o ator Leonardo Di Caprio investiu na marca de champanhe francesa Telmont, sem descurar a preocupação com a sustentabilidade. "Desde a proteção da biodiversidade nas suas terras até o uso de eletricidade 100% renovável, a Champagne Telmont está determinada a reduzir radicalmente o seu impacto ambiental, o que me deixa orgulhoso de participar como investidor", declarou, na altura, em comunicado.

Vencedor de um Oscar e nomeado cinco vezes para os Emmy, Idris Elba estreou-se neste negócio em 2020, a par de duas propriedades produtoras francesas, criando a marca Porte Noire. Champanhe é a proposta forte, que pode ser experimentada, entre muitas outras referências, no wine bar que o ator abriu na zona de Kings Cross, em Londres.

Notas de criatividade

Antes de celebrar o 52.º aniversário, a cantora e atriz Kylie Minogue entrou para o mercado em maio de 2020 com vinhos homónimos, reunindo no portfólio referências rosé, prosecco rosé, Merlot, Sauvignon Blanc e um espumante bruto. Vendem-se sobretudo no Reino Unido mas também podem ser encontrados nos Estados Unidos e Austrália.

PUB

Snoop Dogg"s Cali Red e Cali Rosé tem a assinatura do rapper Snoop Dogg que, há dois anos, se associou à marca australiana 19 Crimes para lançar o seu primeiro vinho californiano. Nomeado nove vezes para os Grammy, o também rapper e compositor Post Malone propõe o Maison No. 9, um rosé francês caracterizado pela longa garrafa de 750ml.

Reconhecida pelos cobiçados vestidos de noiva, em 2021, a designer de moda Vera Wang arriscou no prosecco Party, um espumante feito com uvas glera colhidas na província de Vicenza, na região de Vêneto, no norte da Itália, que espelha a sua criatividade.

Por cá, Manuel Luís Goucha é uma das figuras públicas que, há dois anos, anunciou vontade de produzir vinhos, no seu caso, para consumo próprio no seu monte alentejano.