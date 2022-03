Famosos com mais de 50 anos que enganam o tempo

Sara Oliveira Hoje às 16:54 Facebook

Daniel Craig chegou na passada quarta-feira ao 54.º aniversário, sendo um dos muitos exemplos de que a idade não passa de um número. Mulheres também exibem juventude numa fase madura

Um plano de treinos personalizado é o segredo da boa forma do agente secreto 007, ou melhor, de Daniel Craig, o ator que dá vida a James Bond. O galã do cinema celebrou anteontem o 54.º aniversário, manter uma figura que não denuncia o peso da idade.

O plano de Jennifer Aniston passa por fazer ioga, pilates, meditação, ter uma alimentação regrada e descanso. A atriz fez recentemente 53 anos, mantendo-se como uma das estrelas de Hollywood mais bem conservadas. Aos 59 anos, Demi Moore "rivaliza" com a juventude das filhas, ou de Nicole Kidman, de 54, mesmo que esta tenha acusado já a pressão da idade e de ter perdido algumas oportunidades por causa da mesma. Especialistas apontam-lhes algumas intervenções estéticas no rosto, que em nada beliscam a beleza ou sensualidade.

Com 55 anos, a também atriz Halle Berry mantém o legado que a levou a vários concursos de beleza na juventude, chegando a vencer o Miss Teen All-America em 1985 e o Miss Ohio USA em 1986. Diabética, segue uma dieta cetogénica, a par da prática de exercício físico. Jennifer Lopez também mantém mantém uma silhueta invejável aos 52 anos, ao mesmo tempo que dá uma segunda oportunidade à vida com Ben Affleck, de quem esteve noiva em 2004.

No Brasil, Cláudia Raia soma-se ao rol das figuras públicas que parecem donas do elixir da juventude. Aos 55 anos, não se inibe de posar de forma provocante, sendo muitas as vezes em que se exibe em biquíni ou em lingerie. Causando inveja às mais novas, empresta graça à denominada meia-idade.

Por cá, a apresentadora Fátima Lopes está a caminho dos 53 com uma frescura que em muito deve ao ioga e à meditação. Outro exemplo é Sónia Araújo, 51 anos, que se entrega a treinos de meia hora de eletroestimulação, em prol do corpo e da mente. No campo masculino, o ator Paulo Pires, com 55 anos, parece saber igualmente como enganar a idade.