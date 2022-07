Famosos desfilam com arrojo no Alive

Sara Oliveira Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro dia do Alive juntou muitas figuras conhecidas, cada uma com um visual digno de registo. Entre roupas, acessórios e maquilhagem, há figurinos para todos os gostos que inspiram os fãs.

À margem das bandas que enchem o cartaz e dão espetáculo em palco, os visuais dos famosos destacam-se nos festivais de verão em que marcam presença, como provou o primeiro dia do Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Na quarta-feira, foram muitas as figuras conhecidas que se fizeram notar, desfilando estilo pelo recinto.

Depois de ter estado no Rock In Rio Lisboa, Cristina Ferreira não faltou ao arranque, exibindo uma imagem casual chique, confortável e, ao mesmo tempo, elegante. "Virei festivaleira", assumiu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, muito animada. Já Carolina Patrocínio chamou a atenção com um macacão estampado com emojis.

Embaixadora de uma das marcas parcerias, Carolina Carvalho também disse "presente" no primeiro dia. Com as temperaturas a baterem máximos, a atriz apostou num look bastante arrojado, com pouco pano a tapar o corpo. A amiga Ana Marta Ferreira - com quem protagonizou o filme sobre as Doce, "Bem Bom"- usou lantejoulas para brindar à música. Na companhia de Chloë, a filha mais velha, o ator Paulo Pires, de 55 anos confirmou por que é um dos homens mais charmosos do país.

Com brilhos a descrever a maquilhagem e tranças bolha, uma das tendências deste verão, a tiktoker Constanza Ariza reafirmou influência entre os seguidores.

As publicações nas redes sociais vão deixando perceber o que se usa no festival - o que, para Jessica Athayde, pode ser um problema. "Tenho visto os stories do Alive e agora, de repente, senti uma pressão brutal, porque na sexta eu vou e não sei, fiquei na dúvida", comentou a atriz, afirmando ser "do tempo em que se ia para o festival com uma camisola da GAP". Na era dos conteúdos, há toda uma produção que antecede as poses que acabam na blogosfera.