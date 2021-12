Famosos desfrutam da quadra natalícia em destinos quentes

Sara Oliveira Hoje às 18:22 Facebook

Conhecidos da televisão e do futebol aproveitaram as pausas profissionais para trocar o frio e a roupa de inverno por sol, biquínis e mergulhos no mar.

Pouco antes ou logo após o Natal, muitas celebridades fizeram as malas para celebrarem a quadra longe de Portugal, em paraísos com praia e mar. De regresso ao Brasil para gravar a nova novela da Globo, o ator Ricardo Pereira, a mulher, Francisca, e os filhos, Vicente, Francisca e Julieta, já passaram a consoada com amigos no Rio de Janeiro.

Por terras de Vera Cruz, nos últimos dois dias, aterraram também outros famosos, prontos para o réveillon. Entre eles, o designer de moda Gonçalo Peixoto, que viajou para Salvador da Bahia com a influenciadora Mariana Machado, o marido desta, Pedro Gomes, e Joana Pereira, irmã da atriz Rita Pereira.

Em biquíni e juntos, os atores Jessica Athayde e Diogo Amaral continuam nas Maldivas, com o filho de ambos, Oliver, de dois anos e meio. Também na praia foi o Natal do guarda-redes português da Roma Rui Patrício, que aproveitou a pausa no campeonato italiano para mimar a família.

A 26 de dezembro, a animadora de rádio e apresentadora Joana Cruz ganhou asas e aterrou no Dubai "para uma despedida divinal de 2021". "Preciso de dizer adeus em grande a este ano que passou", acrescentou já no famoso destino dos Emirados Árabes Unidos.

Depois de desfrutarem dos dias 24 e 25 com pais, irmãos e sobrinhos, o casal de atores Kelly Bailey e Lourenço Ortigão escolheu o México para entrar no novo ano com muita água de coco, mergulhos no mar, vitamina D e tempo para namorar, como que antecipando o melhor que possam desejar quando soarem as 12 badaladas.