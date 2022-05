Famosos em biquíni e calções antecipam verão quente

Em Portugal ou de férias no estrangeiro, estrelas da televisão já mergulham no mar e na piscina, inspirando roteiros e visuais frescos para a praia.

O calor tem-se feito sentir de norte a sul, levando muitos até à beira-mar, inclusive famosos que, na zona de Lisboa ou na margem sul, têm desfilado estilo no areal. Sempre pronta para mergulhar no mar está Rita Pereira que, há poucos dias, foi um bocado mais longe do que é habitual para desfrutar tempo na companhia do filho, Lonô, e do namorado, Guillaume Lalung. Vista muitas festas na zona de Carcavelos, a atriz escolheu a Comporta para antecipar a sério o verão. Entre gravações da novela da TVI "Quero é viver", mostrou-se a tostar em topless.

De volta a Portugal, depois de ter estado em Espanha, Júlia Palha foi até à praia anteontem com uma amiga. A atriz decidiu fazer uma pausa na carreira para fazer alguns cursos na representação em Madrid, por isso as pausas são para aproveitar da melhor forma.

O Algarve é, atualmente, a base da família Carreira, que ali tem uma grande casa, e foi onde Laura Figueiredo, a companheira de Mickael, se mostrou em biquíni na piscina e a apanhar banhos de sol. Em Sesimbra, o também ator Rui Santos teve "um dia em cheio" com o filho, Romeu, e a namorada, Anneli Lauren, deixando perceber que faz parte dos homens que aprecia calções.

Em digressão pelo Brasil, na última semana, a fadista Cuca Roseta aproveitou o tempo livre na praia, entre Fortaleza e Olinda. Num país onde não faltam biquínis, promoveu a marca portuense Latitid.

De Malta ao Dubai

A contarem já as semanas para o nascimento da primeira filha (que se chamará Aurora), Marta Melro e Paulo Vintém escolheram Malta para uns dias de férias a dois. Também de calções e biquíni, o casal de artistas aproveitou para mergulhar na Blue Lagoon, em Comino, sempre com foco na grande barriga da futura mãe.

PUB

Mais longe foi a apresentadora Sónia Araújo que, no Dubai, tem somado muitos elogios à conta da pose em fato de banho - da Kalimera, que também é nacional - que partilhou, inspirando quem a segue a escolher um destino de férias ou a eleger o que vai usar à beira-mar. Até porque é fim de semana.