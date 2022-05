Famosos ganham novas feições à conta do nariz

Ator José Fidalgo está diferente depois de ter feito uma rinoplastia, mas há mais figuras públicas que lhe seguem o exemplo por motivos de saúde ou estéticos.

Foi em meados de abril, na antestreia do filme "KM 224" de António Pedro-Vasconcelos, que protagoniza ao lado de Ana Varela, que José Fidalgo revelou novas feições. O ator tem um nariz "novo", o que lhe empresta uma imagem muito diferente daquela que o descrevia e que muitas fãs comparavam a um deus grego.

A aparição deu que falar e Fidalgo confirmou que foi "submetido a uma intervenção cirúrgica ao nariz por questões respiratórias crónicas". "Como uma parte do problema estava na fisionomia do meu nariz, tive de corrigi-lo", acrescentou. Dias depois, por motivo semelhante, a jornalista da SIC Marta Atalaya foi alvo de reparo de internautas. Só que ao contrário do galã das novelas, a pivô nada comentou.

No início do ano, Alexandra Lencastre também se entregou a cuidados estéticos, moldando o nariz, no seu caso, sem recurso à cirurgia. De acordo com a NB Clinic, responsável pela intervenção, a atriz realizou "uma rinomodelação natural que pudesse realçar os seus traços". "Neste caso, pretendíamos preencher a depressão evidente", pormenorizou a clínica, adiantando que foi tudo feito "apenas com ácido hialurónico". Bastante mais nova, a cantora Bárbara Bandeira já experimentou o tratamento, no mesmo local.

Um pouco torto

"O meu nariz teve de ser partido para ir ao lugar e endireitar", partilhou Ana Isabel Arroja em setembro de 2021. A radialista foi simultaneamente submetida a rinoplastia e septoplastia, por motivos de saúde mas também estéticos. "Pedi ao dr. Filipe [Magalhães Ramos] para não arrebitar demasiado, mas queria mais pequeno, não tão para baixo e direito", contou na altura. Em janeiro, Ana Isabel Arroja manifestou-se satisfeita por ter avançado, depois de dois adiamentos por medo.

O mesmo médico melhorou também a autoestima de Mia Rose em 2019. A cantora e atriz fez uma rinoplastia como tanto desejava. "Sabia que tinha um nariz um pouco torto. Se calhar não se reparava tanto nas fotografias mas eu sabia que ele era torto e sentia-me, às vezes, constrangida a tirar fotografias do meu lado direito", assumiu, justificando a intervenção.