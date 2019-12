Famosos gastam milhões em seguros para o corpo

Sara Oliveira Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Futebolistas, cantores, atores e modelos apostam em coberturas de partes do corpo que são imagem de marca.

Se nunca pensou que pernas, rabo, peito, língua ou cabelos fossem avaliados como preciosidades, há muitas celebridades que mostram que nada é impossível e que, por vezes, basta ser o primeiro para lançar tendência.

O fenómeno é mundial e foi no mundo do cinema que se assinaram os primeiros casos de famosos com seguros de partes do corpo que se tornaram em imagens de marca e, por isso, eram uma mais-valia.

No auge da carreira, Júlia Roberts fez uma apólice para o seu sorriso no valor de 24 milhões de euros. Cerca de 21 milhões de euros é quanto vale o rabo de Jennifer Lopez, mas a própria não assume que fez tal seguro. A mesma parte do corpo foi assegurado por Kim Kardashian em 2012 que, sofrendo qualquer acidente naquela zona, poderá receber quase nove milhões de euros.

Madonna investiu num seguro de 1,6 milhões de euros ao peito, mas são as pernas que mais merecem a cautela das figuras públicas. Entre elas, Cristiano Ronaldo e que justificaram um seguro milionário no valor de 109 milhões de euros quando o craque se transferiu para o Real Madrid.

Por razões diferentes, as pernas da modelo Heidi Klum foram cobertas por 1,61 milhões de euros cada uma. Mariah Carey também fez um seguro para os membros inferiores e para a voz, num total de 56 milhões de euros.

Muitas são as vezes que Miley Cyrus extravasou a rebeldia colocando a língua de fora e a verdade é que ela vale um milhão de euros. Já o antigo namorado, o cantor Justin Bieber, optou por proteger as partes íntimas por 4,5 milhões de euros.

Na música, há também quem não goste de arriscar. O famoso guitarrista da banda Rolling Stones Keith Richards tem suas mãos avaliadas em quase 900 mil euros. As coberturas representam uma extensão dos seguros de Acidentes Pessoais e quem as contrata quer prevenir danos com impacto nos seus rendimentos. O cálculo da média dos rendimentos e o que perderia em caso de um acidente que lesasse a parte segurada são considerados para o apuro do valor da apólice.