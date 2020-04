Famosos passam ao lado da pandemia

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:57 Facebook

Covid-19 obrigou televisão a adiar produções, mas há "estrelas" que continuam no ecrã com novos projetos e programas a estrear.

A crise está aí... mas não atinge todos. Que o digam Alexandra Lencastre, Júlia Pinheiro, Ana Guiomar ou Marco Horácio. Apesar de as televisões terem cancelado ou adiado programas e novelas devido à Covid-19 - "Golpe de sorte", "Nazaré" e "Terra brava", na SIC e "Quer o destino", na TVI são alguns exemplos -, há "estrelas" das estações que não pararam. Pelo contrário, até ganharam novos programas.

Alexandra Lencastre, na SIC, é um dos exemplos mais flagrantes. Transferida da TVI e dada como certa numa novela, a "diva" apresenta o "Estamos aqui", um programa que mostra a solidariedade em tempos de pandemia. Em breve, a estação de Paço de Arcos vai estrear a terceira temporada, já gravada, de "Quem quer namorar com o agricultor", com Andreia Rodrigues, que vai combater com "Big brother 2020", de Cláudio Ramos, na TVI, também em estreia, este domingo, 26.

E é precisamente o canal liderado por Nuno Santos que tem estado mais ativo. Primeiro, foi buscar Marco Horácio à SIC, para fazer "A vida lá fora", com humor improvisado a partir de casa e com a participação de outros comediantes. Aos sábados, também na estação de Queluz de Baixo, chega o "Anti-stress", com apanhados conduzidos por Ana Guiomar e com comentários de Diogo Beja. Pormenor: também é tudo feito em casa. Ana Guiomar grava os pivots no conforto do lar, Diogo Beja vê os vídeos e grava os "offs" em teletrabalho, situação semelhante à do editor de vídeo e equipa de produção.

Finalmente, Júlia Pinheiro. A apresentadora do programa homónimo na SIC voltou na última semana à sua primeira paixão: a Rádio Renascença, na qual apresenta "A hora da Júlia", em casa, um programa intimista que tem sido um sucesso junto aos ouvintes.

"Quanta emoção num só programa de rádio. Estou feliz. Gosto muito de receber pessoas em casa", referiu a comunicadora no final do primeiro programa.