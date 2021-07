Famosos passam férias cá dentro

Sara Oliveira Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Algarve e Madeira lideram as escolhas de quem desfruta do verão em Portugal.

A pandemia parece começar a dar tréguas e a aliviar restrições, mas a maioria prefere viagens curtas, mesmo para gozar as tão ansiadas férias, e os famosos não são exceção. Nas redes sociais, as partilhas deixam perceber os destinos eleitos para gozar o verão e também que o mar é quase obrigatório nesta altura do ano.

Depois de passar férias com os pais e a irmã em Menorca, nas Baleares, ou de passar uns dias com o namorado, o futebolista João Félix, em Troia, a atriz Margarida Corceiro regressou a Portimão, até porque já assumiu a Praia da Rocha como local de eleição, somando-se ao rol de figuras públicas que andam pelo sol. Ainda pelo barlavento, recentemente, a apresentadora Sónia Araújo desfilou elegância pelas piscinas do Hilton Vilamoura, enquanto por Lagos a atriz Cláudia Vieira desfruta da companhia da família. Já pelo sotavento, mais propriamente por Vila Nova de Cacela, anda a atriz Inês Herédia com os filhos, Luís e Tomás, e a mulher, Gabriela Sobral, enquanto o ator Ricardo Pereira, a mulher Francisca, e os filhos Vicente, Francisca e Julieta, têm sido vistos na Praia Verde. Tal como as apresentadoras Carolina Patrocínio ou Pimpinha Jardim.

Mas nem só no continente há praias ou lugares para descobrir ou relaxar e a Madeira tem recebido muitos turistas mediáticos, entre eles a atriz Benedita Pereira que, enquanto não se sente segura para viagens mais longas, aproveitou a há pouco tempo a beleza da ilha. Insular também foi a direção da apresentadora Fátima Lopes que, na última semana, andou a explorar a Ilha do Pico, nos Açores.

Todos inspiram a férias cá dentro, através da publicação de imagens sugestivas que podem servir de roteiro a quem os segue.