Famosos provam que nunca é tarde para ser pai

Pela primeira vez ou não, são muitos os que partilham a alegria de ver nascer um filho depois de passarem os 50 anos.

Em Portugal, celebra-se hoje o Dia do Pai, com mimos para todos, inclusive para os famosos que foram brindados com o nascimento de um filho naquela que é denominada meia-idade. Com bebés ao colo, driblam os anos e parecem renovados na hora de partilharem a experiência com o público.

Alguns somaram a paternidade com o papel de avô, como é o caso do ator José Raposo, que recebeu o terceiro filho aos 56 anos. Uma menina com o nome Lua, agora com três anos, fruto do casamento com a atriz Sara Barradas, que se juntou a Miguel e Ricardo Raposo, de quem tem os dois netos. Para ele, ser pai "é maravilhoso em qualquer fase da vida".

Camané estreou-se na paternidade em agosto de 2019, com o nascimento de António, da relação longa com Mariana Maurício. Tinha 51 anos e o fadista já disse, em entrevistas, que "foi a melhor altura", pois "há mais disponibilidade". Outra referência do Fado, Jorge Fernando também se prepara para, a qualquer momento, ser pai pela primeira vez. A fadista Fábia Rebordão, a companheira, chegou esta semana à 38.ª semana de gestação e a bebé Maria Inês pode vir ao mundo a qualquer momento. Quem sabe não chega para assinalar em grande este Dia do Pai.

Matilde chegou o ano passado à vida de Vítor Baía, de 52 anos "para alegrar ainda mais" a sua vida. É o segundo herdeiro da união de facto com Andreia Santos, com quem tem também Rodrigo, de três anos. Juntam-se-lhes Diogo, Beatriz e Afonso, dos anteriores relacionamentos do atual vice-presidente do F.C.Porto. Cinco bons motivos para hoje ser um dia especial, ainda mais com a mais nova a saber como desarmar aquele que foi um dos melhores guarda-redes do futebol europeu.

Já Júlio Isidro soube há mais tempo o que é ser pai tardio, quando já tinha uma filha adulta (Inês) que, segundo o mítico apresentador, disse várias vezes que as irmãs "têm mais pai" do que ela, nascida no fulgor da sua carreira televisiva. Depois dos 50, veio Mariana e, quatro anos depois, a Francisca, agora já bem crescidas, mas sempre próximas de Júlio, de 77 anos.

A nível internacional, há outros exemplos a registar, mas o Dia do Pai é assinalado noutros datas, pois depende das histórias e tradições. Por cá, coincide com o Dia de São José, e é também hoje que se comemora em Espanha, Andorra, Bolívia Honduras e Itália. Em terras transalpinas, o milionário e "playboy" italiano Gianluca Vacchi, de 54 anos, entra no rol dos papás cinquentões, deu as boas-vindas a Blu Jerusalema em 2020, já durante a pandemia.