Famosos sublinham mais-valia da vacina contra a covid

Estrelas das artes e desporto reconhecem que sintomas foram mais leves à conta da inoculação.

Diagnosticada com SARS-CoV-2 em agosto, Billie Eilish só recentemente contou que se sentiu doente durante dois meses e que alguns efeitos secundários persistem. No entanto, "quero que fique claro que é por causa da vacina que estou bem. Se não tivesse sido vacinada teria morrido, porque foi mau", disse a cantora americana num programa de rádio. "A vacina é incrível e também salvou o [irmão] Finneas de apanhar a doença; salvou os meus pais de a apanharem; e salvou os meus amigos", acrescentou.

Em meados deste mês, o ator Ricardo de Sá tomou a segunda dose da vacina, "confiante nos enfermeiros, médicos e cientistas", recordando que apanhou covid após a primeira dose e salientando ter noção "de que senão estivesse vacinado, teria sido muito pior".

Cláudia Jacques foi surpreendida com diagnóstico positivo no dia 24. "Passei mal a noite de Natal e o dia de hoje mas nem quero imaginar como teria sido se não estivesse vacinada! Teria sido bem pior de certeza!", partilhou.

A quadra natalícia também não será esquecida por Caetano Veloso que, assim como a mulher, Paula Lavigne, soube estar infetado. "Estamos bem e atribuímos isso ao facto de estarmos vacinados. O importante é que todos possam ser vacinados com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante [Ómicron] é muito contagiosa", declarou o cantautor, de 79 anos. Ainda no Brasil, a também cantora Elza Soares, de 91 anos, diz que teve covid, sem sintomas, mas que foi "um susto pavoroso". Após a experiência, a artista deu o testemunho e avisou que "tem que vacinar".

Em outubro, numa viagem a Angola, o pivô da RTP José Rodrigues dos Santos juntou-se ao número de casos, acusando os "sintomas normais da variante indiana". No seu caso, os efeitos também foram "marginais" porque, como destacou, tinha sido já vacinado.

"Bem, praticamente sem sintomas e vacinado" foi como o futebolista Ricardo Quaresma se declarou ontem. Em isolamento, o craque lembrou que "este vírus é manhoso e não respeita as regras do jogo" e "por isso temos de o combater como equipa".