Famosos usam a Internet por boas causas

Conhecidas sobretudo pelo trabalho em televisão, várias figuras públicas usam o estatuto para partilharem hábitos saudáveis e sustentáveis, além de quebrarem tabus.

A fama é subjetiva e pode ter várias facetas, algumas mais positivas do que outras. Em Portugal, vários atores e humoristas servem-se do estatuto de figuras públicas para dar o exemplo de bons costumes ou até mesmo para quebrar tabus em relações a temas como a saúde mental, mesmo que isso implique assumir as próprias fragilidades. Como influenciadores - na melhor aceção da palavra - assinam podcasts, blogues ou páginas de Instagram que inspiram o público com hábitos saudáveis e/ou sustentáveis ou um estilo de vida mais regrado.

No espaço "Somos todos malucos", António Raminhos, que sofre de perturbação obsessivo-compulsiva, conversa com convidados sobre medos, ânsias, dores e também curas e formas de lidar com os problemas. Para que, como já sublinhou, "as pessoas percebam que não estão sozinhas". "Há sempre alguém que já passou pelo mesmo ou por algo parecido, de uma maneira ou de outra", explicou o humorista aquando do lançamento do podcast.

A pandemia também acicatou Vera Kolodzig a lançar o "Kológica", onde se fala de tudo em prol de um estilo de vida mais feliz. O podcast da atriz surgir depois de procurar ajuda e fazer psicoterapia, até descobrir outras soluções. "Senti mesmo grandes melhorias na minha vida. Pensei que, já que tinha este alcance público por causa do meu trabalho como atriz, porque não usar esta voz de uma forma mais positiva e dar a conhecer às pessoas estas minhas novas áreas de interesse?" Atualmente, tem uma plataforma online onde oferece cursos de desenvolvimento pessoal.

Igualmente conhecida do mundo da representação, Madalena Brandão prima por publicações em prol de um estilo mais sustentável. Nas redes sociais, mostra-se a fazer compras a granel ou a apanhar legumes na horta que tem em casa. "Percebi que cuidar da minha saúde está diretamente ligado a cuidar da saúde do planeta e comecei a despertar para as questões da sustentabilidade, a perceber de que forma os meus hábitos tinham um impacto no mundo e a arranjar formas para reduzir a minha pegada ecológica", disse há meses. A covid-19 abrandou o blogue "I met God she"s green", que criou com a também atriz Joana Seixas, onde se reúnem "sugestões práticas e positivas" consonantes com a sua forma de estar e pensar, mas a ideia é retomar.

"Green little steps" é o palco de Ana Varela à margem da ficção, onde passa o exemplo de práticas conscientes às filhas e a quem acompanha o seu trabalho e as suas partilhas. "As minhas preocupações ecológicas começaram com o desperdício de água e eletricidade em casa e rapidamente me tornei uma defensora da reciclagem. Mais tarde, percebi que não bastava reciclar e iniciei uma batalha contra o plástico. Tornei-me vegetariana para não compactuar com o impacto da indústria agropecuária e tenho introduzido várias mudanças no meu dia-a-dia e na rotina das minhas filhas." Assume que o objetivo é que os seus pequenos passos verdes possam inspirar quem, como ela, "quer fazer do Mundo um lugar melhor".

Quando há uns anos decidiu desacelerar, Catarina Gouveia redescobriu alguns prazeres, entre eles dedicar algum tempo do dia a cozinhar. Ioga, meditação, passeios de bicicleta e comida saudável entraram na sua rotina e ilustram o seu Instagram. E mesmo quando está a gravar alguma novela, leva uma marmita "de forma a não cometer desvios", dando ideias aos internautas e motivando o livro "Feito com amor", que recentemente lançou, extravasando o universo digital.