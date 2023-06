Fãs de todo o mundo celebram 10.º aniversário da boysband BTS

Sara Oliveira Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Banda sul-coreana de K-Pop é a primeira a chegar ao top nos Estados Unidos. Nova música, "Take two", celebra uma década de existência.

Denominados "Armys", fãs de todo o mundo concentram-se esta semana à frente da agência de entretenimento Hybe, em Seul, para comemorarem o 10.º aniversário da boysband BTS.

As celebrações iniciaram-se com um conjunto de espetáculos e eventos, com destaque para o grande mural da banda sul-coreana onde todos querem tirar selfies e produzir vídeos para a rede social TikTok.

PUB

Ainda a propósito da efeméride, os principais monumentos da capital da Coreia do Sul iluminam-se de roxo, a cor associada ao grupo.

O reconhecimento pelo sucesso é tanto que foi lançada uma edição especial de selos em tributo à primeira banda de k-pop a chegar à liderança do top nos Estados Unidos.

Dentro do seu círculo hiperbólico de fama, os BTS serão mesmo considerados uma espécie de "Beatles do século XXI" .

Novo livro chega em julho

O septeto composto por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook fez uma pausa: uns cumpriram o serviço militar obrigatório e outros dedicaram-se a projetos a solo - o que adiou para 2025 o desejo de os fãs portugueses os verem por cá. Entretanto, o grupo lançou uma nova música, "Take two", para marcar o aniversário.

Há também um livro a caminho com pormenores dos bastidores e dos 30 milhões de discos vendidos. "Beyond the story: 10-year record of BTS" (em tradução livre, "Além da História: 10 anos do BTS") chega ao público a 9 de julho, e foi escrito em conjunto com o jornalista Kang Meyong Seoj.