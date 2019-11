Fãs rendidos ao amor entre José Raposo e Sara Barradas

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:39 Facebook

José Raposo fez questão de assinalar publicamente o 29.º aniversário da sua mulher, Sara Barradas, com um testemunho pequeno mais emotivo. Esta quarta-feira foi dia de festa em casa do dois atores. É que a intérprete completa mais um ano e o seu companheiro de longa data quis partilhar a data especial com os seus seguidores. “Ela faz 29 anos! Deu-me a Lua há 8 meses, e o Céu há 8 anos quando nos casámos…! Parabéns! Amo-te”, escreveu José Raposo na legenda de uma fotografia em que aparecem os dois e a sua filha, Lua. View this post on Instagram […]