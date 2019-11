Fátima Lopes criticada após se deitar no chão do estúdio

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 12:53 Facebook

Fátima Lopes aproveitou para descansar no chão do estúdio antes de arrancar com a transmissão do programa “A Tarde É Sua” (TVI). Contudo, os houve fãs que não gostaram. A apresentadora do quarto canal partilhou, esta quinta-feira, com os seus seguidores, no perfil da rede social Instagram, uma das formas de relaxar um bocadinho no set do vespertino. “Quem disse que no estúdio não se descansa?” questionou a comunicadora da estação de Queluz de Baixo na legenda de uma fotografia em que aparece deitada de barriga para baixo no chão do estúdio. View this post on Instagram Quem disse que […]