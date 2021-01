Fátima Lopes deixa TVI ao fim de 11 anos

Sara Oliveira Hoje às 21:14, atualizado às 21:23 Facebook

A TVI comunicou, esta sexta-feira à noite, que Fátima Lopes está de saída da estação. O fim da ligação de 11 chega quando a apresentadora se preparava para estrear um programa nas noites de fim de semana e depois de ter dado lugar a Manuel Luís Goucha nas tardes.

"Ao fim de 11 anos, chega ao fim a colaboração de prestação de serviços entre a apresentadora de televisão Fátima Lopes e a TVI", confirma o comunicado enviado às redações.

O mesmo texto sublinha que, "em 2021, a apresentadora deveria assumir a condução de um novo formato nas noites de fim de semana, o programa "C'è posta per te". No entanto e lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI".

Fátima Lopes estreou-se na TVI em setembro de 2010 à frente do programa "Agora é que conta", depois de se ter afirmado na SIC. Na estação de Queluz de Baixo apresentou outros formatos de destaque como "Pequenos Gigantes" e "Let's Dance", mas foi com "A Tarde é Sua" que se manteve firme em antena nos últimos dez anos.

No início deste ano, deixou de entrar diariamente em casa dos portugueses, tendo perdido o horário vespertino para Manuel Luís Goucha que agora conduz "Goucha". Para Fátima, ficaram formatos para o fim de semana, ou seja, o "C"è posta per te" (que não chegou a estrear) e o "Conta-me", no qual dividia protagonismo com Manuel Luis e, mais recentemente, também com Maria Cerqueira Gomes.

Novos desafios da nova era às ordens de Cristina Ferreira como diretora de entretenimento e ficção da TVI que não terão ido ao encontro das expectativas da comunicadora que, na primeira semana do ano, bate com a porta daquela que foi a sua segunda casa durante mais de uma década.

Em jeito de despedida, no texto divulgado, a TVI sublinha, "com muito apreço, todo o trabalho desenvolvido em antena ao longo destes anos e deseja a Fátima Lopes os maiores sucessos futuros". Já a comunicadora ainda não reagiu publicamente.

