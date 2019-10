Fátima Lopes em lágrimas com doação de telespetador [vídeo]

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:24 Facebook

Fátima Lopes emocionou-se, esta quinta-feira, em direto com a oferta de três mil euros de um telespetador para ajudar uma família. Um espectador anónimo entrou em contacto com o programa “A Tarde é Sua” (TVI) para doar três mil euros, depois de a apresentadora expor a história de Vítor, um pai com cinco filhos e dificuldades económicas. Fátima Lopes não conteve as lágrimas e afirmou ainda o valor doado à família “é quase um milagre”. “Entrou em contacto connosco um espectador anónimo do programa que quer oferecer um valor para o ajudar a recomeçar a vida com os seus filhos. […]