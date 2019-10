Fátima Lopes faz as malas e ruma aos Açores

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da TVI aproveitou o fim de semana para viajar até à Ilha Terceira. E nem o mau tempo a desmotivou. Fátima Lopes está nos Açores. Na ilha Terceira, a apresentadora da TVI ficou entusiasmada com a beleza da região e nem o mau tempo, que causou mar agitado, lhe retirou o otimismo. View this post on Instagram Nem o mau tempo nos pára na Ilha Terceira. É linda, linda, linda!!! A post shared by Fátima Lopes (@fatimalopesoficial) on Oct 26, 2019 at 6:35am PDT “Nem o mau tempo nos pára na Ilha Terceira. É linda, linda, linda!”, escreveu […]