Fátima Lopes fez 51 anos com festa especial

Pela primeira vez na carreira, apresentadora passou aniversário sem trabalhar.

No Alentejo e a cozinhar. Foi assim que Fátima Lopes celebrou o 51.º aniversário com os filhos, Filipe e Beatriz, e os pais, mesmo com as mudanças a que a covid-19 obrigou. "Por norma, desde pequena, passo o meu aniversário com um número muito, muito restrito de pessoas", explicou em conversa com o JN. Mas este ano foi especial. A aniversariante esteve de folga, o que aconteceu pela primeira vez desde que é apresentadora de televisão e por um motivo justo: "Eu ficava sempre na companhia dos telespectadores, mas toda a gente compreenderá que o mais importante é ir passar o dia com os meus pais no Alentejo".

Fátima cozinhou para a família, até porque "está habituada a fazer todas as tarefas da casa". "Boa dona de casa", só não aprecia "passar a ferro".

A apresentadora cumpriu quarentena "logo no início" da pandemia, mas depressa regressou ao trabalho. Atualmente, não há abraços e beijos e os convidados que recebe no "Você na TV", na TVI, ficam na ponta oposta do sofá, pois "é assim que tem de ser, caso contrário as coisas já teriam eventualmente corrido mal". Mas, "não tenho feitio para queixume. Sou uma pessoa muito resiliente e adapto-me facilmente", garantiu. Quando a pandemia chegou, as gravações do seu outro programa, "Conta-me como és", foram suspensas e a apresentadora ainda não sabe se vão ser retomadas.

Além da televisão e do blogue de saúde e bem-estar "Simply Flow", Fátima Lopes tem vários livros editados. No último, "Fátima, o meu caminho, a minha fé", partilha a sua experiência como peregrina. Mas raramente vai ao Santuário a 13 de Maio "por haver muita gente" e preferir "mais tranquilidade".